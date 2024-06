​Bonus auto e moto: quali incentivi rimangono, per chi e come fare domanda. Ipotesi nuovi fondi sull'elettrico

I nuovi incentivi record fino a 13.750 euro per le auto elettriche si sono subito esauriti. In campo c'erano 200 milioni. Il governo non esclude che si possa aumentare il plafond di risorse, ma questo potrebbe eventualmente accadere solo se entro fine anno non saranno utilizzati tutti i fondi per ibrido o auto Euro 6.

Attraverso il piano voluto dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’esecutivo ha finora messo in campo quasi un miliardo per l’acquisto (anche con rottamazione) di auto, furgoni o moto meno inquinanti. Anche nell’ottica di rilanciare la produzione italiana di auto, lontana dal milione di veicoli auspicato dall’esecutivo. Vediamo nel dettaglio quali fondi rimangono per comprare quali auto.

Nuovi incentivi sull'elettrico? La posizione di Stellantis

Su eventuali nuovi fondi o spostamento degli stessi è arrivata un’importante apertura dal primo costruttore domestico, Stellantis, che a maggio ha registrato una quota di mercato del 30,3%. «Non ci sono problemi di attività in Italia - ha spiegato il ceo Carlos Tavares - abbiamo garantito piena operatività» fino al 2030 e anche oltre. Con la saturazione dei siti italiani del colosso italofrancese, stimano dal Mimit, si supererà di gran lunga il milione di auto prodotte all’anno.

Il manager portoghese, però, ha voluto ricordare: «Siamo aperti a ogni eventuale accordo con il governo italiano, a stringerci la mano per produrre un milione di veicoli. Ma per un milione di veicoli servono un milione di clienti».

Gli incentivi auto e moto ancora disponibili

Parole lette come una nuova richiesta di ulteriori incentivi da parte di Stellantis a Palazzo Chigi.

La maggior parte delle risorse (403 milioni) sono destinate alle auto a benzina e diesel Euro 6, meno inquinanti e in generale più scelte dagli italiani perché meno costose. In campo anche fino a 2mila euro di bonus per le auto usate, sempre Euro 6, fino a 4mila per moto e scooter green e fino a 18mila euro per furgoni e camion di nuova generazione.

Al momento rimangono: per le moto poco inquinanti 15 milioni; per le auto ibride 109 milioni; per le auto Euro 6 circa 197 milioni; per le auto usate, sempre Euro 6, 10 milioni; per le moto elettriche 15 milioni; per i furgoni poco inquinanti 32,8 milioni. Fondi esauriti, quindi, non solo per le auto elettriche, ma anche le moto non inquinanti e i furgoni elettrici. Se entro fine anno soprattutti il montate di soldi per auto Euro 6 e auto ibride non si sarà esaurito, il governo potrebbe spostare i fondi residui sulle elettriche.

L'aumento della produzione

Per ora, però, rimane il progetto originale dell'esecutivo. Cioè valutare l'effetto di questa tornata di incentivi sulla produzione di auto italiane. Se la produzione italiana non inizierà a salire verso il milione, è la linea del ministro Urso, si renderà inevitabile lo spostamento dei fondi automotive nel 2025 dalla domanda all’offerta. Quindi niente più incentivi e solo investimenti sui contratti di sviluppo, per provare a far arrivare altri produttori oltre Stellantis e i partner Leapmotor e Dongfeng: probabilmente i cinesi di Chery o Byd.