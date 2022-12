Bonus animali domestici, l'emendamento in manovra: fino a 900 euro l'anno

Bonus per gli amici a quattro zampe. Per la nuova manovra di governo i gruppi parlamentari hanno presentato oltre tremila emendamenti. Tra questi è spuntato anche quello che prevederebbe un bonus per prendersi cura dei propri animali domestici, La proposta è nata tramite l'iniziativa di Michela Vittoria Brambilla, ex Forza Italia oggni nel Gruppo Misto.

Bonus animali domestici: come funziona

Il sussidio prevederebbe un assegno da 150 euro annui per ogni animale domestico che vive all'interno di un nucleo familiare ed è iscritto all'anagrafe animali d'affezione. Il bonus vale fino a un massimo di 3 animali e ha dei limiti Isee. L’importo massimo previsto sarebbe di 450 euro all’anno, che potrebbero raddoppiare a 900 in caso di Isee inferiore a 7mila euro. L’assegno verrebbe corrisposto dall’Inps dopo che l'intestatario avrà presentato domanda presso l'Istituto.

Per avere diritto al bonus è necessario che il padrone, nonchè l’intestatario dell’animale appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. «Lo scopo è integrare il testo del governo con misure per agevolare le famiglie che convivono con animali, per tutelarli e promuoverne il loro benessere, oltra a salvaguardare la biodiversità» ha spiegato Brambilla «alcuni emendamenti hanno il fine di ridurre gli oneri fiscali indiretti sui proprietari e perciò prevedono, con adeguate coperture, di portare al 10% l’Iva sulle prestazioni veterinarie e al 4% quella sugli alimenti. Per le prestazioni veterinarie finalizzate all’identificazione e al controllo della riproduzione l’esenzione dall’Iva dovrebbe essere totale».