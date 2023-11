Bonus 550 euro lavoratori part-time, via alle domande per il contributo: i requisiti e come richiederlo

Al via il contributo da 550 euro per i part-time con lunghi periodi di inattività. La domanda si invia dal sito dell’Inps o tramite patronati da oggi, 13 novembre, al prossimo 15 dicembre. L’agevolazione, già presente lo scorso anno, è stata rinnovata per il 2023 con il decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio, che prevede il riconoscimento del bonus per tutte le tipologie di contratto part time e non solo ciclico verticale come accaduto lo scorso 2022. Vediamo nel dettaglio come chiedere l'agevolazione e quali sono i requisiti richiesti.

Bonus part time, i requisiti

Per poter accedere al bonus i lavoratori e le lavoratrici devono rispettare diversi paletti. Essere titolari nel 2021 o nel 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. Anche in riferimento al 2021 sono idonee tutte le tipologie di part time. Ilavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono:

essere titolari di altri rapporto di lavoro dipendente ;

; prendere la Naspi ;

; essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L’indennità una tantum non può poi concorrere alla formazione di reddito. E ancora, può essere riconosciuta una sola volta a ognuno che ne ha diritto ed è erogata dall’Inps dopo la presentazione di un’apposita domanda.

Come fare domanda

Per inviare l’istanza dal sito dell’Inps serve fare l’accesso all’area riservata con credenziali Spid, Cie, Cns e poi seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità - Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità - Strumenti - Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche - Vedi tutti.

Quindi si deve scegliere, a seconda della prestazione, tra:

Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022 ;

; Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023.

Chi ne ha diritto e non l’ha presentata nel 2022 può inviare entrambe le domande. Chi, invece, l’ha già presentata per l’anno 2022 potrà inviare solo quella relativa a quest'anno (ma il sistema in questo caso predispone la domanda precompilando i dati disponibili).

Le indennità di disoccupazione

Quando viene presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Sempre questa settimana sono arrivati i chiarimenti dell’Inps sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione con il lavoro agricolo subordinato occasionale. Una norma introdotta dalla legge di Bilancio 2023, con la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo, prevede per i disoccupati la possibilità di svolgere lavoro occasionale in agricoltura fino a 45 giornate in un anno, cumulando interamente la Naspi o la Dis-Coll di cui sono beneficiari senza doverlo comunicare all’Inps.

Tradotto, il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite come detto di 45 giornate di prestazione per anno civile. Va ricordato, poi, che il decreto Lavoro ha modificato le regole dei contratti a termine per fornire alle aziende maggiore elasticità nel loro utilizzo. La disciplina dei rinnovi è stata equiparata a quella delle proroghe. Risultato? In caso di rinnovo è necessario indicare la causale solamente quando la sommatoria dei rapporti determina il superamento dei 12 mesi.

La flessibilità dei contratti a tempo determinato

Una novità che secondo gli esperti sta rendendo più flessibili, e non di poco, i contratti a tempo determinato e in somministrazione, grazie al superamento dei paletti imposti dal vecchio decreto Dignità di Luigi Di Maio. Per i rinnovi dopo i primi 12 mesi, e per un massimo di altri 12 mesi, il decreto Dignità imponeva causali specifiche, pena l’obbligo dell’assunzione definitiva del dipendente coinvolto.

Per quanto riguarda invece il lavoro fisso, in manovra il governo Meloni ha inserito una maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione sul costo del personale, che si applica alle imprese di qualsiasi forma, dalle società di capitali e di persone alle imprese individuali, oltre che ai professionisti, sarà più alta. In arrivo una maggiorazione pari al 20% dell’importo deducibile dal reddito Ires o Irpef del costo per i nuovi assunti a tempo indeterminato sostenuto nel 2024: il totale della deduzione passerà così dal 100 al 120%.