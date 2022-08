Bollette, «stangata di 711 euro per le famiglie», il Codacons: colpa degli aumenti di prezzi e tariffe

Bollette, «una stangata di 711 euro per le famiglie», Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria «stangata d'autunno» in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Lo denuncia il Codacons, calcolando le spese che dovranno affrontare gli italiani.

Oltre 6mila imprese a rischio, 18.500 posti di lavoro in bilico. L’allarme lanciato da Confcommercio Marche

L'aumento dei prezzi

La prima spesa sarà quella alimentare con incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Un nucleo di 4 persone si ritrova così quest'anno a spendere 172 euro per i primi rifornimenti alimentari post-vacanze, con una maggiore spesa di circa 16 euro rispetto al 2021.