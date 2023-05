Assegno unico aumenta a 189 euro, ecco le date dei pagamenti a maggio. Cosa cambia con il decreto lavoro

Quando arrivano i pagamenti dell'assegnop unico a maggio? Nel primo trimestre di competenza di quest'anno, sono stati erogati alle famiglie 4,4 miliardi, destinati a 9,4 milioni di figli, che si aggiungono ai 13 miliardi del 2022, per un totale di 17,4 miliardi nei tredici mesi da inizio marzo 2022 a fine marzo 2023. Lo indica l'Osservatorio sull' assegno unico universale dell'Inps. A marzo di quest'anno l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 55 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2023 è pari a 43.240 euro), a 215 euro per la classe di Isee minima (16.215 euro nel 2023).

Gli aumenti

L'Inps ricorda che l'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo di 54,10 euro, se non si presenta l'Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per Isee fino a 16.215 euro. In totale, secondo l'Osservatorio statistico, il numero di famiglie che beneficiano dell'assegno unico universale nel periodo gennaio-marzo di quest'anno sfiora quota 6 milioni (5.977.308), compresi i percettori del Reddito di cittadinanza che ricevono l'integrazione (in media 320 mila nuclei al mese, con riferimento a 535 mila figli); nel complesso il numero dei figli a cui è destinato l'assegno supera 9,4 milioni (9.418.541).

I pagamenti

Il pagamento dell’assegno unico di maggio 2023 comincerà ad essere erogato dal 10 del mese. Come previsto dal nuovo calendario, i beneficiari della misura per i figli a carico riceveranno l’accredito INPS dal 10 al 20 del mese nel caso in cui l’assegno non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente. Dal 20 al 30 del mese, invece, saranno erogate le somme per le nuove richieste e per gli importi diversi rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare.