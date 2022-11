Tra i prodotti recentemente annunciati da Apple c’è anche una nuova generazione di Apple Tv 4K, più potente che mai e con una incredibile qualità cinematografica. Il nuovo dispositivo è disponibile da oggi in due configurazioni: solo Wi-Fi, con 64Gb di spazio di archiviazione, e Wi-Fi + Ethernet, con connessione Gigabit Ethernet per connessione veloce e il doppio dello spazio di archiviazione per app e giochi (128 Gb).

La nuova generazione di Apple Tv 4K è un concentrato di intrattenimento che porta le migliori tecnologie audio e video sul grande schermo di casa. Il cuore del sistema è il chip A15 Bionic, potente ed efficiente nei consumi, con prestazioni della Cpu e Gpu rispettivamente del 50% e 30% superiori rispetto alla generazione precedente. Presente in questa versione il supporto Hdr10+, oltre a Dolby Vision, che riproducono i dettagli sorprendenti e i colori vivaci, pensati da chi li ha creati. Grazie all’audio surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1, è possibile godersi un'esperienza home theater.

Insieme al telecomando Siri Remote si ha a disposizione il clickpad sensibile al tocco per spostarsi nell’intuitiva ed elegante interfaccia di Apple Tv in modo veloce, fluido e preciso. Tramite l’app Apple Tv è possibile accedere ai film e alle serie Tv, così come noleggiare o acquistare serie e film da un catalogo di oltre 100.000 titoli e abbonarsi a canali premium dei più diffusi servizi di streaming.

Apple Tv 4K funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple: si configura con iPhone ed è facilissima da controllare tramite il telecomando. La perfetta integrazione con l’hardware, il software e i servizi Apple permette un’esperienza senza eguali, portando il meglio dell’ecosistema Apple nel salotto di casa. Apple Music permette di accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, a playlist selezionate da un team di esperti e a video musicali. Chi ha Apple Tv 4K può accedere, inoltre, alla più grande libreria di contenuti di allenamento in 4K Ultra Hd con oltre 3.000 workout e meditazioni in stile studio, tutti guidati da un team di trainer eterogeneo e inclusivo. È sufficiente avere un iPhone per iscriversi e poter così sperimentare Fitness+ con la guida del trainer a schermo e il cronometraggio degli intervalli, mentre una stima delle calorie bruciate sarà utilizzata per fare progressi sul proprio anello Movimento.

Insieme a tvOS 16, l’interfaccia aggiornata del sistema, arriveranno nuove funzioni, tra cui aggiornamenti a Siri che semplificheranno il modo di controllare l’app e di interagire con i risultati usando la voce. Adesso basta dire “Ehi Siri”, quando si indossano gli AirPods, per fare ricerche e gestire Apple Tv senza usare le mani.

Come hub domestico intelligente, Apple Tb 4K si collega in sicurezza ai dispositivi smart compatibili, come videocamere, luci, tende e altri accessori HomeKit; consente di impostare le scene e di controllare le funzioni di domotica da remoto, facendo in modo che gli accessori si attivino in automatico.

La nuova Apple Tv 4K con telecomando Siri Remote è disponibile con prezzi a partire da 169 euro. Il telecomando Siri Remote ha lo stesso design e le stesse funzioni della generazione precedente e adotta la porta Usb-C per la ricarica. È incluso nella confezione o può essere acquistato separatamente al prezzo di 69 euro, ed è compatibile con tutte le generazioni di Apple Tv 4K e Apple Tv Hd.