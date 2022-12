​Ambiente, il rispetto che genera ricchezza. Terre Roveresche è diventato un caso nazionale

PESARO- Nel Comune di Terre Roveresche, in provincia di Pesaro Urbino, i comportamenti virtuosi generano entrate economiche.

LEGGI ANCHE: Marche, una stalla su 10 a rischio per i rincari energetici: «Costi sei volte più alti»

La spiegazione

Per la prima volta in assoluto in Italia vengono venduti, tramite mercato volontario, crediti di CO2 generati da condotte virtuose di cittadini e aziende nella corretta gestione dei rifiuti urbani. Nel 2019 per primo in Italia aveva sperimentato l'applicazione sul territorio della metodologia Carbon WastePrint per determinare, in termini di CO2 prodotta, l'impatto ambientale di ogni utenza nella gestione dei rifiuti urbani.