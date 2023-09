730 precompilato, 2 ottobre ultimo giorno per l'invio: la scadenza per accettare o modificare la dichiarazione

Volata finale per il 730 precomplitato: ci sono ancora due settimane per inviare la dichiarazione online entro la scadenza del 2 ottobre, dopo averla eventualmente integrata e modificata. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate che quest'anno ha utilizzato più di un miliardo e 300 milioni di dati per predisporre i modelli e semplificare l'adempimento per i cittadini.

Oltre un miliardo di dati sono relativi alle spese sanitarie, 99 milioni i premi assicurativi, 73 milioni le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni i bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni i dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni quelli relativi alle spese scolastiche.

Come accedere

Il modello 730 è dedicato a dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d’imposta ottiene il rimborso direttamente in busta paga o nella pensione mentre in caso di versamento le somme vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns, ricordano le Entrate.

La guida

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile una guida ad hoc. Chi vuole autorizzare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l'abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell'Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Le Entrate ricordano infine la scadenza del modello Redditi (e del modello Redditi correttivo del 730) fissata il 30 novembre.