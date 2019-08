© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell’Economia, aveva 76 anni. Lo scrive il Corriere.it. Banchiere ed economista, è stato ministro dell’Economia nel governo Letta. Era presidente del Consiglio d’amministrazione di Unicredit. Ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni già direttore generale in Banca d'Italia era entrato nel board dell'istituto di credito nel novembre del 2017. Ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della banca dall'aprile del 2018. Appena ieri Saccomanni aveva partecipato al cda (e conseguente conferenza stampa) di Unicredit per l'approvazione della semstrale.