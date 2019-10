Morrovalle, calzature: Finproject si aggiudica il prestigioso premio per innovazione e sostenibilità

MORROVALLE - Prestigioso premio conquistato per l'azienda Finproject, con sede a Morrovalle, sempre in prima fila per l'innovazione.

Sono stati consegnati oggi agli Ibm studios di Milano, al termine della prima giornata di lavori del Milano Fashion Global Summit, gli MF Supply Chain Awards, dedicati alle imprese più dinamiche e innovative della filiera, la supply chain che costituisce uno dei valori distintivi del sistema moda italiano.



A trionfare nella categoria best innovation è stato il Gruppo Finproject, il cui impegno nelle innovazione sostenibile è stato riconosciuto da una giuria di esperti composta da Fulvia Bacchi (AD di Lineapelle e dg di Unic concerie italiane), Carlo Capasa (Presidente di Camera nazionale della moda italiana), Raffaello Napoleone (Presidente di Pitti immagine), Paolo Panerai (editor in chief and CEO di Class Editori), Giulia Pessani (Direttore di Gentleman), Stefano Roncato (Direttore di MF Fashion) e Flavio Sciuccati (partner di The European House - Ambrosetti).



La motivazione con cui la giuria ha premiato l’azienda marchigiana è la seguente: “Fin dagli anni ’70, Finproject ha rivoluzionato il mondo delle suole, con le suole monoblocco in cuoio PVC (i fondi George, brevettati nel 1978) e le suole in gomma termoplastica TR. Oggi continua a innovare investendo in sostenibilità”.



“Questo Premio è un riconoscimento all’impegno e al lavoro che il nostro Gruppo porta avanti da anni con passione e responsabilità per innovare uno dei settori del Made in Italy universalmente riconosciuto – afferma Maurizio Vecchiola, CEO di Finproject – Per noi innovare significa non perdere di vista il mercato, osservare e proporre soluzioni concrete sempre più corrispondenti e convenienti ai bisogni dei clienti e del consumatore finale. Il nostro obiettivo è continuare a farlo tenendo in considerazione la responsabilità che abbiamo come azienda nei confronti del Pianeta e delle sue risorse”.

