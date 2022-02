Nella Tiburtina Valley il cuore degli scudi per la difesa mondiale

Si apre positivamente il 2022 per Tiburtina Valley, il distretto industriale romano delle alte tecnologie e dell’aerospazio & difesa. Secondo quanto risulta a MoltoEconomia, Elettronica Group ha programmato perlomeno un centinaio di assunzioni nel suo sito: ingegneri elettronici e del software nella stragrande maggioranza. Elettronica, fondata nel 1951 dall’ingegnere di origine marchigiana Filippo Fratalocchi, è uno dei principali player mondiali nella difesa elettronica. Attualmente fornisce circa 3mila sistemi ai governi di una trentina di Paesi dei cinque continenti. Tra di essi alcuni dei principali programmi militari europei, dall’aereo da combattimento Eurofighter alle fregate Fremm. Con circa 800 dipendenti, è la struttura dominante di Elettronica Group, che conta un migliaio di addetti complessivi. Del gruppo fanno parte anche Cy4gate (specializzata nella Cyber Security e nella Cyber Intelligence) e la controllata tedesca Elettronica Gmbh, centro di eccellenza europeo nella Homeland Security, i sistemi per garantire la sicurezza interna. Il gruppo è per il 35% della famiglia Benigni, per il 33% di Thales (società francese attiva nell’elettronica) e per il 32% di Leonardo. La guida, però, rimane saldamente nelle mani degli eredi del fondatore. Enzo Benigni è amministratore delegato e presidente. La figlia Domitilla è amministratore delegato e direttore generale. Il figlio Lorenzo è Senior vice president con delega alle relazioni con i governi e le istituzioni, un ruolo sempre più importante anche in vista dello sviluppo della difesa comune europea, nella quale Elettronica si è già ben posizionata. I ricavi del gruppo per il 2021 dovrebbero raggiungere 300 milioni (il 15% in più rispetto alle previsioni) contro i 188 del 2020, con un risultato netto di 15 milioni. La grande differenza tra un anno e l’altro è dovuta all’emergenza Covid. L’azienda ha continuato a lavorare anche durante il confinamento, ma per le difficoltà insorte negli spostamenti alcune importanti consegne sono slittate al 2021 e, di conseguenza, è slittata anche la loro fatturazione. Rimangono su livelli molto elevati le spese per innovazione, ricerca e sviluppo. Annualmente Elettronica investe 30-40 milioni di euro nei programmi europei di innovazione e spende per ricerca e sviluppo circa 15 milioni. Gli ordini sono previsti in crescita dai 700 milioni del triennio scorso a circa 875 milioni del periodo 2022/2024. La sovranità tecnologica è il dichiarato obiettivo di Elettronica. Un obiettivo che non rimane sulla carta. Il 96% delle forniture è di provenienza europea, il 76% è made in Italy. Tra i più importanti progetti nei quali Elettronica è parte attiva c’è anche il nuovo aereo da combattimento Tempest, nel quale è capofila il Regno Unito con partecipazione dell’Italia.

LA CONTROLLATA CY4GATE

Il cuore delle attività del gruppo è rappresentato da tutti i segmenti della difesa elettronica e in particolare dai sistemi per la sicurezza di aerei, elicotteri, navi, vale a dire le contromisure necessarie a sventare il pericolo di essere sviati o addirittura colpiti da missili di forze avversarie, rischi moltiplicati dalla crescita delle insorgenze, della guerra asimmetrica, del terrorismo. Elettronica, attraverso la controllata Cy4gate (nata per rispondere alla domanda di sicurezza cibernetica e quotata in Borsa), è ora impegnata a creare un polo nazionale cyber. Si tratta di un progetto unico in Italia che opera con prodotti proprietari allo scopo di soddisfare le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni e le necessità di sicurezza di istituzioni pubbliche, forze armate, forze dell’ordine, aziende private. Per rafforzare questa strategia, Cy4gate sta per acquistare la società Aurora. L’operazione le permetterà di crescere dimensionalmente, arrivando a 400 dipendenti, e di accrescere l’offerta tecnologica proprietaria nella cybersecurity, nella cyberintelligence e nella forensic-intelligence, la tecnica per estrapolare informazioni dall’immenso quantitativo di dati digitali oggi a disposizione.

Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA