Prosegue la raccolta di risparmio dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che a maggio si attesta a 3,9 miliardi (5,3% rispetto ad aprile). In un clima di incertezza economica e finanziaria, le Reti si confermano punto di riferimento per i risparmiatori e per l’industria del risparmio gestito. Continua a crescere, infatti, il numero di clienti seguiti dai consulenti finanziari che, in un mese, aumenta di circa 18mila unità, raggiungendo 4 milioni 867mila. Il solido risultato di raccolta, indice di una costante relazione di fiducia con i clienti, riflette il complesso equilibrio tra aspettative e rischi, in una continua attività di pianificazione nel tempo degli investimenti. Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione di quote, diretta e indiretta, è pari a 756 milioni e, per il secondo mese consecutivo, si confronta con risultati negativi degli altri canali di distribuzione (-1,1 miliardi). Da gennaio le Reti canalizzano il 55,2% della raccolta dei fondi.