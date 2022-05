Il risparmio in Italia, la raccolta sempre in crescita: a marzo toccati 4,8 miliardi

Nonostante le dinamiche macroeconomiche determinate dal difficile contesto geopolitico, anche a marzo le reti di consulenza finanziaria realizzano un solido risultato di raccolta pari a circa 4,8 miliardi di euro.

Il bilancio dei primi tre mesi si conferma così positivo ed in crescita: la raccolta da inizio anno si attesta intorno a 14 miliardi e migliora il risultato realizzato nello stesso periodo del 2021 (13 miliardi), ad oggi anno record. A crescere è anche il numero di clienti che richiede consulenza per la pianificazione dei propri investimenti e con esso la liquidità consegnata nella prospettiva di un prossimo investimento. Nell’ambito del gestito più della metà delle risorse nette, pari a circa 1 miliardo, è stato destinato al comparto assicurativo/previdenziale. Volumi positivi, rispettivamente per circa 400 milioni anche per la distribuzione diretta di quote di fondi di investimento e gestioni patrimoniali individuali.

Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 07:11

