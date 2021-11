Raccolta a 41 miliardi di euro a settembre crescita del 24,8%

Le Reti di consulenza hanno raggiunto a settembre il miglior risultato di raccolta del mese con 2,6 miliardi, in aumento del 24,8% anno su anno. Prosegue la crescita del comparto gestito sul quale confluisce il 99,4% delle risorse raccolte per un controvalore (2,6 miliardi) più che raddoppiato in termini tendenziali (+139,6%). Quadruplicata la distribuzione netta delle quote nei fondi comuni di investimento (853 milioni), con una decisa crescita di interesse per i fondi chiusi mobiliari (207 milioni); il comparto assicurativo/previdenziale raccoglie il 47,4% delle risorse, in crescita anche le gestioni patrimoniali individuali a 521 milioni (+71,2%). Bilancio prossimo al pareggio, invece, per il risparmio amministrato (15 milioni). Da inizio anno la raccolta arriva a 41 miliardi (32,3%). La lettura dei risultati è guidata dal metodo e dalla costanza con cui le Reti prestano il servizio di consulenza, garantendo continuità e consolidando il rapporto di fiducia con i risparmiatori.

Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 06:00

