A fine 2021 la ricchezza degli italiani è volata sopra la soglia dei 5.200 miliardi di euro. Per la Fabi, il sindacato autonomo dei bancari, la liquidità resta la forma preferita di allocazione del risparmio. La percentuale di denaro lasciato su conti correnti e depositi rimane stabile al 31% del totale delle masse. Le obbligazioni sono calate del 67%, a 233 miliardi, mentre le polizze assicurative hanno fatto un balzo del 78%, a 1.213 miliardi, il 23% dei risparmi complessivi. L’inflazione galoppante, fino all’11,9 per cento, rappresenta una minaccia. La volatilità dei mercati spaventa.

INNOVAZIONE

Per rispondere alle esigenze degli investitori in questa fase tribolata, Fineco Asset Management (FAM), società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, ha di recente quotato in Borsa i suoi primi 11 Etf. Il Gruppo Fineco è diventato così il primo emittente italiano di Exchange traded funds, proseguendo nella strategia di investire in un maggiore controllo della catena del valore, condividendone i vantaggi con i clienti tramite soluzioni di investimento a costi contenuti. Per Fabio Melisso, ceo di FAM, il lancio di questi Etf rappresenta un ulteriore passo nel percorso di creazione di valore portato avanti da FAM: «Con questa nuova famiglia di prodotti mettiamo a disposizione dei consulenti Fineco strumenti efficienti, a costi adeguati, che favoriscono una gestione dei risparmi evoluta e personalizzata».

PROMOZIONE

Nel dettaglio, il team di Fineco Asset Management ha sviluppato internamente 6 Etf azionari e 5 obbligazionari. Otto di questi sono classificati tra i prodotti a norma dell’articolo 8 Sfdr, ovvero promuovono, tra le altre cose, caratteristiche di sostenibilità ambientale o sociale, o una combinazione tra le due. Allo scrupoloso lavoro di analisi dal punto di vista della sostenibilità, il team di Fam ha affiancato una selezione accurata delle tematiche di investimento da cui sono nate le soluzioni Etf. In questo modo, i nuovi prodotti rappresentano un’alternativa efficiente a disposizione dei consulenti finanziari per bilanciare i portafogli dei propri clienti. I sei comparti azionari coprono settori sia tradizionali, come materie prime, finanza e consumi sostenibili, sia legati all’innovazione, tra cui sicurezza informatica e tecnologia. Gli Etf obbligazionari coprono un’offerta corporate sostenibile: i cinque strumenti sono, infatti, tutti classificati come prodotti a norma dell’articolo 8 Sfdr.

EFFICIENZA

«Fineco Asset Management, come sempre spinta dal desiderio di creare valore e possibilità di scelta per clienti e consulenti, con questa nuova linea di business rende la propria offerta in linea con i grandi gruppi globali per ampiezza del proprio catalogo e diversificazione di prodotto», aggiunge il ceo Melisso. In precedenza FAM aveva introdotto in Italia i fondi a costruzione passiva nella consulenza finanziaria con gli Etf Passive Underlyings. «I nuovi strumenti – precisa il manager – saranno accessibili a tutti i risparmiatori, non solo ai clienti Fineco». In uno scenario che si differenzia fortemente rispetto al recente passato, la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di solida crescita conferma ancora una volta l’efficienza di un modello di business in grado di affrontare al meglio ogni fase di mercato. Fineco ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi a 684 milioni di euro, in crescita del 14,6% su base annua, trainati proprio dall’investing (+17,6%) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito, oltre che dal margine finanziario, in aumento del 20%. Nel solo terzo trimestre i ricavi della banca guidata dal ceo e direttore generale Alessandro Foti hanno raggiunto 219 milioni, +5,4% rispetto al trimestre precedente e in aumento del 13,6% sul terzo trimestre 2021.