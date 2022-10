MoltoEconomia: Italia calling. Dalla crisi energetica all'inflazione: obbligati a crescere. Webinar in diretta

A urne chiuse ma ancora “calde”, la maggioranza parlamentare è già chiara. La macchina istituzionale deve ancora prendere il via, un nuovo Parlamento si riunirà entro una settimana e un nuovo governo si insedierà in tempi che auspichiamo brevi. Quanto cambierà la linea in politica economica? Una sola certezza ci muove: siamo obbligati a crescere.

In questo particolare frangente è al Paese reale che spetta la parola: sei interviste con altrettanti rappresentanti del mondo produttivo e della finanza che dettano l’agenda e stilano le urgenze che la politica è chiamata a fronteggiare.

Il webinar "MoltoEconomia: Italia Calling", dalle ore 9.25 in streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it. corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it. Con gli interventi di Marco Tronchetti Provera (AD Pirelli), Giuseppe Castagna (AD Banco BPM), Alessandro Zollo (AD BANCOMAT S.p.A), Claudio Descalzi (AD Eni), Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana), Veronica De Romanis (Docente di European Economics Luiss, Roma e Stanford University, Florence). Moderano Osvaldo De Paolini (Vicedirettore Vicario Il Messaggero) e Costanza Calabrese (Giornalista).

Marco Tronchetti Provera (AD Pirelli): «L'energia è la priorità assoluta»

Marco Tronchetti Provera: «E' il momento più difficile che Italia e Europa abbiano affrontato dal Dopoguerra. Il governo avrà bisogno di competenze. Per questo è importante che nei ministeri chiave ci siano persone competenti. Importante anche che ci siano relazioni con l'Europa, perché da questa crisi si esce con l'Europa. Ministeri come Economia, Interno ed Esteri è importante che abbiano la fiducia non solo italiana».

«La priorità assoluta è l'energia. Il costo dell'energia fa chiudere aziende, fa perdere posti di lavoro. Tutto ruota intorno all'energia. Seguono poi priorità legate al cuneo fiscale. La primissima partita si gioca in Europa, venerdì ci sarà un importante incontro che determinerà il percorso per definire una politica comune per arginare costo di petrolio e gas».

«Noi come Pirelli abbiamo garantito la continuità nelle fabbriche, siamo pronti ad affrontare l'emergenza. Anche l'economia degli altri Paesi avrà problemi enormi se l'Italia non funziona: lavorare insieme sarà necessario. La Germania se l'Italia non è competitiva avrà un problema nella sua supply chain. Se si parte da questo ragionamento».

«Se l'Europa non agisce insieme è guidata da persone miopi. Se non troviamo percorsi alternativi e si crea una crisi geopolitica con fornitori strategici, allora l'Europa è destinata a impoverirsi. L'America è il partner strategico con cui dobbiamo continuare a lavorare, ma dobbiamo garantire anche la sopravvivenza delle persone. Questo è un tema strategico che va affrontato: l'Europa deve cambiare meccanismi decisionali».

«Il fondo Scion non è l'unico strumento. Buon primo passo, ma abbiamo bisogno anche di altro. Germania e Olanda andranno malissimo se l'Italia avrà problemi. Questo mi sembra che non sia colto, la politica non prende decisioni strategiche, guarda solo a breve termine».

«Difficile essere ottimisti. Gli unici che hanno parlato di pace sono stati il Papa e il presidente Mattarella. Da Bruxelles e dalle cancellerie non sono arrivati segnali. Da un lato devono tutelare la posizione dei Paesi, dall'altro devono trovare una via d'uscita da questa situazione».

Giuseppe Castagna (AD Banco BPM): «Economia italiana sta resistendo»

Giuseppe Castagna: «Mi pare che finora sia andato tutto bene. I mercati temono l'incertezza, ma in questo caso mi sembra che fin da prima delle elezioni la risposta sia stata confortante. Anche le dichiarazioni della Meloni sono improntate alla necessità di conseguire gli obiettivi del Pnrr, di lavorare a un Europa unita per affrontare la crisi ucraina. Queste dochiarazioni sono state accolte positivamente dal mercato, non ci sono segnali di sbandamento. Nonostante due anni di pandemia e 9 mesi di crisi energetica, i risultati delle nostre aziende sono ancora positivi. Ciò non significa che non bisogna avere attenzione».

«La crescita degli ultimi anni ci ha fatto recuperare tutto svataggio accumulato nel 2020. Ora c'è una necessità di coesione dell'Europa per superare questa crisi. Enfatizzata da questa guerra, ma potrebbe presentarsi anche su altri fattori. La dipendenza da economie terze è ancora molto forte. Bisogna considerare l'Europa come un Paese unico. Pensare solo all'approvvigionamento non basta, c'è un'interdipendenza molto forte. Serve attenzione al Pmi, alla tenuta del sistema bancario. Servono misure anche verso i privati, la coesione sociale è un bene fondamentale. Bisogna lavorare sulle imprese, soprattutto quelle piccole, e farlo insieme all'Europa».