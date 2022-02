Portafoglio, così l’ombrello-argento diventerà più “popolare”

Si dice che l’oro sia il denaro dei re e delle regine e l’argento quello dei signori e delle signore. Ma ormai il metallo bianco non è più solo una protezione di seconda battuta contro l’inflazione. È molto di più. È un metallo industriale ampiamente utilizzato e un ingrediente chiave dell’economia green. Non c’è veicolo elettrico che non contenga circa tre once d’argento, ed è usato massicciamente nei pannelli solari, nelle infrastrutture 5G, nelle medicine e nelle attrezzature mediche. «Penso già da tempo», spiega Ned Naylor-Leyland, head of gold & silver di Jupiter Asset Management, «che ci sia un disallineamento fondamentale tra l’offerta e la domanda sul mercato dell’argento fisico e che l’offerta sia molto più ridotta di quanto pretendano alcuni analisti del settore». L’abbiamo visto con l’impennata legata a Reddit. La produzione mineraria d’argento è infatti limitata a circa 800 milioni di once all’anno, di cui il 70-80% è già destinato ad un uso industriale. Come può il mercato dell’argento mantenersi ai prezzi attuali, si chiede Jupiter Am, «se continueremo ad osservare una crescita degli investimenti e della domanda industriale?».

SPESE E STIMOLI

Anche il contesto macroeconomico gioca a favore dell’argento. Il livello straordinario delle spese governative e delle misure di stimolo delle banche centrali per aiutare un’economia globale in difficoltà lascia pensare che il calo dei rendimenti reali sia inevitabile. E nella caccia alla protezione contro la perdita del potere d’acquisto, è naturale che a beneficiarne saranno anche i prezzi di argento e oro. E allora meglio approfittarne per tempo. Anche perché va ricordato che l’argento scambia all’80% circa al di sotto del suo picco storico di 120 dollari l’oncia, corretto per l’inflazione, raggiunto nel 1980. «Prevedo che l’argento guadagnerà momentum grazie a una potente combinazione di fattori», chiarisce Naylor-Leyland. Basta pensare alla domanda degli investitori professionali e privati, all’economia green in piena espansione e all’offerta limitata. Dunque un metallo “popular”, considerata l’impennata senza precedenti registrata un anno fa dalla domanda di metallo bianco legata a Reddit, sembrerebbe destinato a diventare molto più popolare.

