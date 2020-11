L'hamburger di bovino Fileni Bio in ecovassoio conquista altri riconoscimenti agli Ecopackaging Awards

Un altro importante riconoscimentio: Fileni, azienda marchigiana leader nella produzione di carni biologiche in Italia, è stata infatti premiata ieri nell’ambito degli Ecopackaging Awards per l'hamburger di bovino Fileni BIO in ecovassoio.

L’obiettivo degli Ecopackaging Awards è valorizzare le aziende che si sono contraddistinte come esempi virtuosi di produzione biologica e che hanno presentato innovazioni nell’ambito del packaging sia in termini di materiale, sia dal punto di vista del design.

L’ecovassoio è il primo packaging davvero amico dell’ambiente, che abbatte l’utilizzo della plastica di oltre il 90% in favore della carta a ulteriore dimostrazione di come l’azienda metta da sempre al centro della propria strategia la sostenibilità per contribuire a rendere il mondo un posto migliore con i propri prodotti.

Ecco il commento di Roberta Fileni, vicepresidente e amministratore delegato di Fileni Alimentare SpA: «Ogni giorno ci impegniamo nella ricerca di soluzioni innovative per rendere sostenibile ogni aspetto della nostra filiera. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento perché la scelta di packaging a basso impatto ambientale ci permette di contribuire a rendere il mondo un posto migliore e aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli nel rispetto dell’ambiente».

