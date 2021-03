Fondi e prodotti assicurativi, raddoppio storico in un anno

Il 2021 si è aperto in continuità con il 2020: la raccolta netta ha segnato a gennaio una crescita del 4,9% anno su anno raggiungendo 3,7 miliardi. Da sottolineare soprattutto la composizione del dato: i prodotti del risparmio gestito pesano per il 61,8% (2,3 miliardi) e registrano un +126%. La raccolta netta realizzata attraverso distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento è risultata dieci volte e mezzo superiore a quella di gennaio 2020 (769 milioni contro 73 milioni). Le risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale segnano +60% (1,1 miliardi), mentre le gestioni individuali aumentano del 70,5% (443 milioni). La componente amministrata del portafoglio si è invece attestata a 1,4 miliardi con una contrazione (-43,9%) che coinvolge sia l’elemento finanziario del comparto sia la liquidità. Quest’ultima ha assunto volumi attribuibili, in parte, all’acquisizione di nuova clientela (il numero è cresciuto nel mese di 20.600 unità).

A cura di Assoreti

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 06:00

