Infrastrutture sempre più connesse, manutenzione predittiva ed efficienza dei servizi. Il gruppo Fs e Cdp Venture Capital Sgr hanno appena siglato una partnership strategica per lo sviluppo dell’innovazione attraverso investimenti in startup e Pmi innovative. Più nel dettaglio, Ferrovie dello Stato è entrata nel fondo “Corporate Partners I” sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 10 milioni di euro nel comparto InfraTech. Quest’ultimo si concentra su investimenti in realtà innovative impegnate nello sviluppo di soluzioni legate a nuove tecnologie nei processi di progettazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di grandi cantieri e infrastrutture. Il fondo multi-comparto di Cdp Venture Capital Sgr coinvolge i principali attori industriali e finanziari, attraverso la collaborazione e l’investimento in startup impegnate nei settori dell’energia, dei servizi, della manifattura e delle infrastrutture. L’ingresso nel fondo “Corporate Partners I” come investitore consente al gruppo Ferrovie dello Stato di disporre di un osservatorio privilegiato. Quindi non solo per conoscere i trend emergenti e i nuovi progetti innovativi legati al mondo delle infrastrutture, ma anche per partecipare in modo attivo all’esplorazione di nuove tecnologie e allo scouting di imprese all’avanguardia verso il futuro. Il fondo “Corporate Partners I” ha raggiunto grazie al contributo di Fs il target di 295 milioni di sottoscrizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA