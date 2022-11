Già oggi rappresenta un polo di livello mondiale in termini di capacità e tecnologie al servizio dell’occhialeria e della moda. Ma la crescita non si ferma. Visottica, azienda di Susegana, in provincia di Treviso, leader nella componentistica per occhiali, ha acquisito il 60% del capitale di Ethos srl. Nata nel 2009 dalla volontà dei suoi due fondatori, Daniele Bernardi e Michele Segafredo, di trasferire nel comparto del fashion le competenze maturate nell’ambito orafo, la neo-controllata, con sede a San Zenone degli Ezzelini, sempre nel Trevigiano, 18 dipendenti, è specializzata in lavorazioni galvaniche su ottone, zama (una famiglia di leghe a base di zinco), ferro, accessori moda e pelletteria e può vantare tra i suoi clienti prestigiosi marchi. L’operazione rappresenta il più recente tassello dello sviluppo industriale avviato in questi anni da Visottica Group, attraverso una politica di acquisizioni strategiche mirate. Percorso che proseguirà, assicura Rinaldo Montalban, attuale presidente e figlio di Osalco, colui che nel 1947, dopo che un incidente di volo ne aveva interrotto la carriera di pilota, impiantò il primo nucleo dell’impresa nel palazzo di famiglia a Conegliano.

«L’ingresso di Ethos in Visottica – spiega – si inserisce in una strategia che ha consentito al gruppo di ampliare la propria offerta e rafforzare la leadership a livello mondiale. Abbiamo fatto la scelta di crescere ulteriormente per linee esterne, nonostante il periodo di incertezza e instabilità economica che stiamo vivendo a livello globale. Le acquisizioni di questi ultimi anni vanno in una direzione ben precisa, quella di investire per offrire servizi e tecnologie sempre più innovative, potendo contare sull’integrazione di realtà specializzate in diverse tipologie di lavorazioni in grado di soddisfare la più ampia gamma di bisogni della nostra clientela». Visottica oggi conta cinque stabilimenti produttivi (quattro in Italia e uno in Cina) e una trading company ad Hong Kong, 1.200 addetti complessivi, oltre un miliardo di pezzi realizzati annui, 55 brevetti depositati, 86 milioni di fatturato nel 2021, in aumento del 46%. L’anno scorso ha rilevato il 50% di Eurodecori, realtà bellunese attiva nella produzione e nella lavorazione di particolari in zama, e completato l’acquisizione della maggioranza di Ookii, operatore di micromeccanica di precisione situato nel distretto dell’occhialeria di Belluno, e di Matrix (detenuta per intero dalla stessa Ookii), leader nello stampaggio ad iniezione di metalli e nella microfusione. «La nostra idea per i prossimi anni è continuare a investire per cogliere le ulteriori occasioni che si dovessero presentare – ribadisce Montalban – Ciò si traduce in più servizi ai nostri clienti nel comparto dell’occhialeria, che storicamente presidiamo, ma anche nella potenziata capacità di muoverci sempre più in nuove direzioni, ed esplorare nuovi orizzonti allargando le aree di business».