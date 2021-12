Cybersecurity, attenzione al portafoglio: superhacker in azione

Fortinet, leader globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, ha presentato le previsioni elaborate dai FortiGuard Labs relative alle minacce informatiche che possiamo aspettarci nel 2022. In breve: i cybercriminali stanno perfezionando le proprie strategie e stanno mettendo a punto tattiche sempre più evolute per colpire nuove aree e coprire l’intera superficie di attacco, approfittando soprattutto del lavoro da remoto. Gli hacker stanno cercando di massimizzare le opportunità che derivano dall’edge 5G-enabled, dall’ambiente domestico e persino dalla rete internet satellitare localizzata nello spazio: tra gli highlights si evidenzia una maggiore distruttività del ransomware, così come l’uso dell’intelligenza artificiale, con lo scopo di padroneggiare i deep fake. I FortiGuard Labs prevedono inoltre che, nel corso del 2022, il crimine informatico oltre a prendere di mira le reti satellitari, punteranno ai portafogli digitali e agli esports.

SATELLITI A RISCHIO

«I cybercriminali stanno diventando sempre più simili ai gruppi APT tradizionali, operano mediante attacchi zero-day, distruttivi e in grado ampliare le loro tecniche d’azione per raggiungere i propri obiettivi - spiega Derek Manky, chief, security insights & global threat alliances dei FortiGuard Labs - In futuro ci troveremo a doverci confrontare con attacchi che si estendono ulteriormente al di fuori dell’extended network, sino ad arrivare, come detto, persino nello spazio; questo accade poiché il cybercrime trae vantaggio dalla presenza di un perimetro frammentato, di team verticali e strumenti, nonché di una superficie di attacco notevolmente ampliata». E ancora: «Queste minacce metteranno i team che lavorano con l’intelligenza artificiale nelle condizioni di dover lottare per proteggere ogni possibile via d’accesso. Per combattere queste minacce, le organizzazioni complesse dovrebbero adottare una piattaforma Security Fabric fondata su un’architettura di cybersecurity simile a un tessuto per restare in metafora».

