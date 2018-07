Finisce era Marchionne: in fin di vita l'uomo che salvò la Fiat dal baratro

di Giorgio Ursicino

Sergio Marchionne, l'uomo che ha salvato la Fiat creando un'azienda globale che opera in tutti i continenti, è in fin di vita in una clinica svizzera. Le condizioni del manager operato alla spalla si sono improvvisamente aggravate e non c'è più alcuna possibilità che possa tornare sul ponte di comando. Si chiude così in modo triste una storia di grande successo, quasi una favola, una parentesi lunga 14 anni che a stravolto il Lingotto e lasciato un segno profondo in tutto il Paese. Il più importante manager italiano, uno degli uomini del settore automotive di maggior rilievo nel terzo millennio. Negli ultimi trent'anni solo Ferdinand Piech ha lasciato un segno altrettanto profondo nella storia dell'auto mondiale. Sergio Marchionne non è un car guy, non inizia la sua carriera in un'azienda che produce veicoli, fa studi di tutt'altro genere.

IL CORAGGIO

Si laurea in filosofia all'Università di Toronto, poi in legge prima di conseguire un MBA a Windsor. Fa l'avvocato, il commercialista, il procuratore legale, solo in seguito inizia la carriera di dirigente aziendale ottenendo subito grandi successi in Nord America. Nel 2002 riattraversa l'Atlantico (è nato a Chieti il 17 giugno del 1952), diventa ceo della SGS di Ginevra che riorganizza abilmente. Nel 2003 entra nel cda Fiat per volere di Umberto Agnelli e l'anno successivo assume la carica di amministratore delegato. Anni difficili per la più la antica e importante casa automobilistica italiana schiacciata da una pesante crisi. Marchionne inizia a modo suo, mostrando la sua visione manageriale e la sua spiccata personalità. Coraggio, determinazione, fantasia. Talento e grandi capacità.

