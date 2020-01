Mercatone Uno: cassa integrazione prorogata fino al 23 maggio 2020

“Confermata la proroga della cassa integrazione straordinaria fino al 23 maggio 2020 per i dipendenti del Mercatone Uno. Tamponata l’emergenza, ora dobbiamo fare in modo che i punti vendita vengano acquistati o affittati da terzi e che tutto il personale venga riassorbito”. Lo annuncia l’assessore al Lavoro Loretta Bravi in seguito all’incontro convocato questa mattina a Roma al Ministero del Lavoro. La catena comprende 55 punti vendita nel settore arredamento e casalinghi, di cui tre nelle Marche: a Pesaro, Monsano e Civitanova. Su 1731 dipendenti 150 sono marchigiani compresi quelli che lavoravano nello stabilimento di Colonnella in Abruzzo al confine con le Marche.

LEGGI ANCHE:

Diecimila clienti del Mercatone non avranno i mobili già pagati

Monsano, sciacallo sorpreso a rubare nel Mercatone chiuso per fallimento

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA