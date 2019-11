Una capsule e 5 outfit: Loro Piana con Sease rilancia la lana di Visso

VISSO - La sensibilità della famiglia Loro Piana, la qualità della lana delle pecore di razza sopravissana e la creatività italiana sono gli ingredienti di un progetto di abbigliamento sostenibile che ha nel suo Dna il riscatto delle terre colpite dal sisma. Il marchio di abbigliamento Sease, creato da Franco e Giacomo Loro Piana, i figli di Pier Luigi (vicepresidente della maison Loro Piana, nell’orbita di Lvmh), ha presentato una capsule formata da 5 capi da uomo.

Il prodotto di punta è la giacca da sci “Armada” che viene completata da pantaloni. Poi un blazer, un trench e un gilet. Tutti capi realizzati con la lana di Visso, tinta al Guado, una tintura vegetale priva di sostanze chimiche. Il nuovo capitolo del Manifesto di Sostenibilità Sease abbina dunque la riscoperta della lana italiana proveniente da Visso e del guado, ‘oro blu’ delle tinture vegetali. Il progetto offre una testimonianza della capacità di fare impresa attraverso la valorizzazione del territorio e il contenimento dell’impatto ambientale e si innesta nel percorso “Searching for the blue” di filiera verticale, intrapreso dal giovane marchio.

LEGGI ANCHE:

Libere professioni, stop alla giungla: ora c'è la legge sull'equo compenso

Le informazioni viaggiano su un raggio di luce: ToBe vince la manifestazione per le startup

Protagonista della capsule è la lana derivante dalla tosatura delle pecore di razza sopravissana, 100% autoctona e dall’aspetto splendidamente grezzo. Durevole, resistente e dotata di proprietà uniche come la termoregolazione, la lana consente un contenimento delle emissioni di CO2 legate alla logistica. Il suo nome deriva dal comune di Visso, in provincia di Macerata. Tradizionalmente allevata in quest’area, la razza si diffuse tra Lazio, Toscana e Umbria grazie a un incrocio risalente al XVIII° secolo tra varietà locali, merinos spagnole e francesi Rambouillet. È oggi occasione di riscatto, attraverso la ripresa di allevamento e manifattura dopo gli eventi sismici che hanno coinvolto il territorio. Il progetto, però, ha radici più lontane come ci spiega Mara Costa della Compagnia dei Maestri Artigiani di Visso: «Mediante un amico comune, all’indomani del terremoto, la famiglia Loro Piana ci ha chiesto come poteva aiutarci, come poteva rimettere in moto l’economia locale. Ci ha suggerito di unire le forze per elaborare un progetto di rinascita e di futuro del territorio. Qualche giorno prima del Natale 2016 insieme con i nostri figli che rappresentano il futuro di Visso siamo andati a Milano a presentare a Loro Piana il progetto della Compagnia dei Maestri Artigiani di Visso. Un mese dopo, durante una visita in paese - prosegue Mara Costa - Loro Piana ha notato la tradizione locale della tessitura della lana. Era un suo sogno poter produrre qualcosa con la lana italiana. Così, sono iniziate le prime campionature, le prime prove di tintura e ora abbiamo una collezione che ha il marchio Sease e il nostro nome».

© RIPRODUZIONE RISERVATA