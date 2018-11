Fisco, mancano le coperture: salta lo sconto sulle cartelle

di Michele Di Branco

Dopo aver archiviato il condono cancellando dal pacchetto “” la norma che consentiva di pagare appena il 20% sulle somme non inserite in dichiarazione negli ultimi 5 anni, il governo cerca di chiudere il cerchio del decreto legge che affronta la materia tributaria. Ma si scontra con seri problemi di copertura per una delle misure chiave ancora da inserire, il cosiddetto “saldo e stralcio”. Ilfiscale, collegato alla manovra, si appresta a varcare il primo traguardo parlamentare al Senato con un esame lampo. Da oggi in Commissione Finanze di Palazzo Madama si vota sui 578 emendamenti che dovrebbero essere scremati fino a circa 200, anche se il Pd ha annunciato che non ritirerà il suo centinaio di proposte. L’obiettivo è chiudere l’esame per giovedì mattina per consentire l’approdo in Aula nella stessa giornata, con due giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista inizialmente. Restano ancora molti i nodi da sciogliere, in un quadro reso complicato da alcune divergenze di carattere tecnico tra il governo e il ministero dell’Economia.Palazzo Chigi punta all’estensione dellaanche agli avvisi bonari e su questo punto la strada è ormai spianata. Ed appare quasi certo l’ok all’emendamento che prevede la definizione delle irregolarità, delle infrazioni di obblighi o adempimenti a carattere formale commessi fino al 24 ottobre 2018, a condizione che non coincidano sul calcolo dell’imponibile per imposte dirette, Iva e Irap. Per mettersi in regola con il fisco si potrà pagare una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, da versare nel 2019 e 2020. Tuttavia, appunto, il governo si sta confrontando con le perplessità della influente Ragioneria dello Stato, sull’opportunità di introdurre una definizione agevolata per gli omessi: misura che consentirebbe di mettersi in regola, ottenendo la cancellazione delle sanzioni, a chi ha dichiarato ma poi non è riuscito a versare le imposte. È la Lega a spingere per questa soluzione, ma i tecnici di Via XX Settembre temono una sensibile riduzione delle entrate fiscali ordinarie.Gli stessi dubbi vengono manifestati anche sul cosiddetto “”. La misura, messa a punto dal sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, prevede una sanatoria delle cartelle per i soggetti in difficoltà con tre aliquote (6,10 e 25%) e un Isee fino a 30mila euro. Ma il governo potrebbe anche decidere di rinunciare all’operazione. Sempre nel decreto fiscale dovrebbero essere riscritte anche le modifiche alla riforma della Bcc. L’emendamento depositato in Commissione ha infatti scatenato l’allarme delle Federazioni nazionali che ha chiesto di limitarne la portata. Tra le modifiche attese quella contenuta in un emendamento del relatore Emiliano Fenu (M5S) che prevede l’integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber.E, intanto, questa settimana, laprosegue il suo iter alla Camera sotto il peso di oltre 3.700 emendamenti che oggi dovranno passare il vaglio delle ammissibilità. Tra le molte proposte, compaiono norme di piccola portata finanziaria, destinate a settori specifici. Si va dalla tassa sulla pesca sportiva in mare (da 10 a 100 euro), apparsa e poi scomparsa nelle varie versioni del ddl, e ora riproposta dalla Lega, al fondo per la tutela delle castagne e della frutta a guscio promosso dal M5S. La Lega propone anche di rendere gli agriturismi piccoli siti archeologici, con la possibilità per i turisti di partecipare agli scavi diventando una sorta di archeologi per un giorno.