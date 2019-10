Manovra, “carta bimbi” da 400 euro al mese per pagare la retta dell'asilo

, provvedimento per le famiglie con bambini. «Per la famiglia, la manovra prevede un fondo da 2 miliardi nel prossimo triennio. Dal 2020 le risorse degli attuali bonus (nascita, bebè, voucher asili nido) saranno riordinate in un unico fondo che avrà una dote aggiuntiva di 500 milioni. Sarà un'apposita "" da 400 euro al mese a permettere alle famiglie di coprire le rette per gli asili nido o azzerarle per i nuclei a basso reddito». Lo si legge nello schema della manovra che è stato inviato ai ministeri.