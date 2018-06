Lamborghini, meglio più soldi o più giorni di ferie? Lavoratori al voto

di Domenico Zurlo

Oggi, domani e giovedì i lavoratori di Automobili Lamborghini voteranno il referendum per l'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto integrativo per il 2018: sul tavolo 150 assunzioni a tempo indeterminato, l'impegno ad avviare un piano di formazione sulla Costituzione italiana, e soprattutto l'aumento del premio di produzione. Si parla di passare dai 2700 euro del 2017 a 3mila nel 2018 (con erogazioni nel 2019).



Ma la novità su questo punto è un'altra ed è importantissima. L’intesa permetterebbe ai dipendenti di decidere se avere una busta paga più ricca, o se avere qualche giorno libero in più, sul modello del contratto dei metalmeccanici in Germania firmato pochi mesi fa. Sarebbero cinque i giorni di permessi aggiuntivi (40 ore): i lavoratori potranno perciò scegliere se incassare più soldi o se passare qualche giorno in più a casa. Inoltre, si è stabilito anche che una quota, il 10%, della media dei premi erogati nei prossimi anni confluisca in un nuovo «elemento retributivo annuale», le cui modalità saranno definite nell'accordo per il triennio 2019-2021, sulla base di un principio di ridistribuzione dei risultati positivi attesi in termini di produttività e reddittività.

Sull'occupazione, poi, l'ipotesi di accordo - fanno sapere Fiom Cgil Bologna e Fim Cisl - prevede che dopo le 500 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'ambito del progetto del Suv Urus (dal 2015 ad oggi) e le 200 contenute nell'accordo sull'impianto di verniciatura (da completare entro il 2020), Lamborghini realizzi un nuovo pacchetto di ulteriori 150 assunzioni a tempo indeterminato tra luglio 2018 e aprile 2019. Infine, «di grande rilevanza, anche per la discussione politica e sociale in corso - hanno spiegato i sindacati -, è l'impegno ad avviare un piano straordinario di formazione, retribuita e in orario di lavoro, per i dipendenti di Automobili Lamborghini sui contenuti della Costituzione italiana».

