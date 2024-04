PESARO Valzer dei locali della zona mare, fra chi ha lasciato ed è in cerca di nuove gestioni, prossime aperture e la ripartenza di locali e chioschi del lungomare per il ponte pasquale. Va subito detto che la movida ha debuttato a Pasqua in grande stile con un sold out alla fine di Strada tra i Due Porti dove La Vela ha iniziato la stagione alla grande con una no stop dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, un evento che ha richiamato centinaia di giovani. Un pienone insomma, a cui ieri è seguita la doccia fredda di un Lunedì dell’Angelo unorale e piovoso che ha fatto rimandare le feste in spiaggia che erano state organizzate tra cui quella del Mar’aviglia a Baia Flaminia. Capricci del tempo e di una Pasqua bassa. Gli operatori, al di là di una partenza a metà dovuta al meteo, e che comunque era stato messo in conto, sono comunque “carichi” se guardano alla stagione che verrà. In viale Trieste, sia nella zona di Ponente che di Levante stanno riaprendo gli stagioonali. E non mancano i giri di valzer come gestione: sono almeno quattro i cambi spalmati sul lungomare e per locali molto noti e frequentati dai giovani.

La novità

Una novità riguarda il chiosco Artevida nel tratto terminale di Ponente, lato Villa Marina e così è anche l’altro chiosco Las Palmas, sempre gestito dagli stessi soci. Per ora sono chiusi. Proprio giovedì scorso è apparso il cartello “Cercasi gestore”. Stiamo parlando di locali serali e notturni soprattutto Artevida, finiti nelle ultime due estati al centro di polemiche sollevate dall’Associazione albergatori e da alcuni hotel dell’ultimo tratto di Ponente per lo sforamento dei decibel e schiamazzi notturni. Ma i motivi del passaggio di mano non sono certo legati a qualche serata troppo rumorosa. Fatto sta che dopo tre stagioni il chiosco Artevida, che è stato punto di riferimento per la movida giovanile e notturna, dovrà rinnovarsi. Vedremo ora chi subentrerà e quale nuova formula sceglierà.

Cambio anche al Maya Bay ristorantino e aperitivi lungo viale Trieste, a Ponente. Lascia Cristian Angelini che sceglie di dedicarsi ad altro. La gestione del Maya ritorna così alle origini in mano alla ormai sua ex socia. A Levante invece per il chiosco che da sempre è polo della movida degli adolescenti, il Marakella, la proprietà ha affidato la nuova gestione a Michele Simoncelli, prima ancora gestore dalla stagione 2022 di The Beach Pesaro, spiaggia, ristorante e cocktail bar in strada delle Marche. Spostandoci in Baia Flaminia, è attesa a breve l’apertura di una nuova pizzeria. Le riaperture: ha fatto da apripista alla primavera estate 2024 con l’Easter Party dalle 17 fino a sera inoltrata “La Vela” sul molo di Ponente.

Il pienone

E come ad ogni Pasqua che si rispetti, è stato rispettato il pienone con centinaia e centinaia di giovani che hanno affollato il molo. «Aperitivo e musica con dj selection – racconta il gestore Andrea Martelli – nonostante una Pasqua bassa, diamo a modo nostro il via alla stagione. Finché le temperature sono quelle che sono non andremo oltre le ore 22 con gli apericena e il dj». Lungo viale Trieste e viale Marconi, hanno riaperto dall’ultimo fine settimana un po' tutti i locali e chioschi di food e cocktail bar fra questi il Whast’s . «Siamo aperti in realtà da sabato 23 – riferisce il gestore, Andrea – ma per ora sono stati più i giorni no che quelli in cui si è lavorato. Se il meteo è senza sole, soprattutto nel pomeriggio e a pranzo si lavora meno. In generale guardando ai prossimi ponti, ci aspettiamo una stagione fatta di più presenze e turisti, grazie al traino della Capitale. Noi, ci siamo, pronti a fare la nostra parte». Ha riaperto anche il Mar’aviglia sulla spiaggia di Baia Flaminia ma ieri la festa in spiaggia di Pasquetta è stata rimandata.