La ricetta dell'Inps: «Ridurre l'orario di lavoro (a parità di salario) per aumentare l'occupazione»

Latorna nel dibattito pubblico: il presidente dell'si è detto convinto dell'utilità di unacome «leva» per ridistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione. Impossibile non ripensare allo slogan «lavorare meno, lavorare tutti».L'occasione è stata l'apertura del Master in Economia pubblica per la quale Tridico ha tenuto una lezione inaugurale dal titolo «Le diseguaglianze nel capitalismo finanziario». «Siamo fermi in Italia all'ultima riduzione di orario del '69-70 - ha detto - non ci sono riduzioni da 50 anni invece andrebbe fatta. Gli incrementi di produttività vanno distribuiti o con salario o con un aumento del tempo libero». Tridico ha ribadito la necessità dell'introduzione di un salario minimo che si accompagni alla contrattazione collettiva ma ha anche sottolineato la necessità di «affrontare» la questione della mobilità dei capitali riducendola «soprattutto in funzione antidumping».L'obiettivo in generale dovrebbe essere la riduzione della disuguaglianza poiché non solo in questi anni è molto aumentata ma è anche negativa per la crescita dell'economia. La concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi - ha spiegato - non fa crescere i consumi dato che per la fascia più ricca della popolazione la propensione al consumo è più bassa rispetto a quella che ha meno risorse. L'Inps intanto ha fatto sapere che nei primi tre mesi del 2019 sono state accolte 114.000 domande di pensione di vecchiaia ed anticipata, comprese quelle con la cosiddetta quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi), con un incremento rispetto all'analogo periodo del 2018 di oltre il 14%. «I dati sulla liquidazione delle pensioni nel primo trimestre 2019 - sottolinea l'Istituto - smentiscono quanto ventilato da alcuni organi di stampa su una presunta precedenza assegnata alle domande di "Quota 100" e confermano che l'impegno dell'Inps nella liquidazione delle pratiche di pensione abbraccia sia le "ordinarie" pratiche di vecchiaia ed anticipata, sia le pratiche di "pensione quota 100". L'Inps ha voluto ribadire anche che il recupero della perequazione sull'inflazione indebitamente applicata nei primi tre mesi dell'anno per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo (1.522 euro) sarà fatto nei prossimi mesi.