Inps-Ape volontaria «accolte quasi 7mila domande» Presto si farà tutto online

Contestualmente al rilascio della procedura per le certificazioni è stata predisposta - prosegue la nota Inps- quella per la, che consente il colloquio telematico fra cittadino, Inps, istituti finanziatori e imprese assicuratrici, e che verrà resa disponibile non appena arriverà l'adesione formale da parte degli istituti bancari interessati.Le domande di certificazione del diritto all'Ape volontario possono essere presentate online , ricorda ancora l'Inps, dal 13 febbraio scorso, data a partire dalla quale l'Istituto ha reso anche disponibile sul sito istituzionale un simulatore che consente di calcolare, in via indicativa, l'importo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso, mediante l'inserimento di dati e informazioni da parte dell'interessato.Ad oggi risultano effettuate circa 200mila simulazioni. Le procedure per la certificazione del diritto all'APE sono state messe a disposizione delle sedi territoriali dell'Inps dal 16 marzo. Dal 30 dello stesso mese, l'Istituto sta provvedendo ad inviare ai soggetti interessati le certificazioni del diritto all'Ape volontario.