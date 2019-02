Ikea cambia pelle: mobili a noleggio, ricambi e pezzi rimessi a nuovo

Ikea cambia pelle ed esplora la via del leasing del mobile. Il colosso svedese dell'arredamento a basso costo inizia a offrire mobili a noleggio aprendo la strada a un nuovo modello di business che, oltre a sviluppare il fatturato, è pensato con un occhio alla difesa dell'ambiente. L'esperimento partirà in Svizzera, forse già da questo mese, per poi allargarlo ad altri mercati.



L'idea del noleggio segna un cambiamento radicale di strategia che scommette su nuove vie per intercettare la clientela, ma soprattutto, per fidelizzare ancora di più quei quei clienti che già possiedono "pezzi" Ikea a partire da sedie per ufficio, fino ai mobili da cucina o agli armadi. Ma non solo, questa riconversione consente anche di aprire nuovi canali di business: con il sistema del leasing Ikea conta di rimettere a nuovo gli articoli dati in leasing per rimetterli in vendita e prolungarne così il ciclo di vita.

