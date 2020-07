Huawei supera Samsung, è leader mondiale nella vendita smartphone. «Merito del Covid-19»

Il sorpasso, secondo l'esame dei dati, è avvenuto grazie al rimbalzo dei consumi in Cina dopo il blocco causato dalla pandemia del Covid-19 , ma pur sempre in frenata: nel confronto con aprile-giugno 2019, Huawei ha segnato un calo del 5% delle consegne, mentre Samsung ne ha accusato uno addirittura del 30%, secondo le stime di Canalys. Si tratta tuttavia del primo trimestre in nove anni in cui un marchio diverso da Apple o Samsung diventa leader di mercato.«È un risultato rimarchevole che poche persone avrebbero potuto immaginare un anno fa - ha notato Ben Stanton, analista senior di Canalys -.. Huawei ha sfruttato appieno il vantaggio della ripresa economica cinese per riavviare il suo settore degli smartphone». Le consegne all'estero, infatti, sono crollate del 27% nel secondo trimestre, a fronte del rialzo dell'8% di quelle domestiche, confermando che la crescita è alimentata dalla posizione dominante sul mercato cinese. Tuttavia, la capacità di mantenere lo stesso passo in futuro è a forte rischio a causa delle incertezze sulle sanzioni Usa che colpiscono i vari settori di attività, dagli smatphone fino alle reti.