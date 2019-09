Giulio Coci è il nuovo chief financial offficer di Elica prende il posto di Carloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - C'è anche l'annuncio. Nuovo direttore finanziario per il Gruppo Elica di Fabriano. Il Consiglio di Amministrazione della multinazionale, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti da cucina, haaffidato l'incarico a Giulio Cocci. La nomina, con effetto immediato, lo qualifica come Group Chief Financial Officer,sostituendo l'uscente Alessandro Carloni, che viene ringraziato per il lavoro svolto dal presidente Francesco Casoli, dal Ceo Mauro Sacchetto e dal CdA. Giulio Cocci, 49 anni, nato a Fermo, laureato in Economia e Commercio, è entrato in Elica il 16 marzo 2018 nel ruolo di Group Controlling & Investor Relations Director.Nel suo curriculum, ramo Finance Executive, ha maturato una vasta esperienza internazionale di oltre 20 anninel settore degli elettrodomestici, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Indesit Company e WhirlpoolCorporation, principale produttore mondiale del settore, fra i quali quello di Cfo Russian Federation & CIS, Regional Finance Director East Europe, Cfo Turchia e Spagna.