Gestire libreria a piedi nudi su un atollo delle Maldive: come candidarsi per il lavoro

di Silvia Natella

A questo link è possibile inviare la propria candidatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essere circondati dai libri e camminare a piedi scalzi in riva a unUn sogno che potrebbe diventare realtà per il fortunato che sarà scelto comeha le sembianze di una vacanza vera e propria, all'insegna del relax e della lettura. E si è anche pagati per questo. L'aziendain collaborazione con il resort a cinque stellesta cercando un amante della lettura che voglia gestire per sei mesi l'attività.Per candidarsi occorre inviare entro il primo settembre il proprioDifficile ottenere una risposta se non si posseggono determinati requisiti, ma si prevede un boom di candidature. Saranno prese in considerazione persone con una sfrenata passione per i libri e con la capacità di lavorare in team e a contatto con clienti di tutte le età. Bisogna, inoltre, saper scrivere e parlare un ottimo inglese e conoscere la letteratura classica e moderna.Dopo la selezione inizierà un periodo di un mese di formazione alle Maldive. Arrivato sulle incontaminate spiagge dell'atollo, il fortunato dovrà tenere un blog per raccontare come è la vita di un libraio su un isola quasi deserta e aggiornare i profili social di