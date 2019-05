Ford taglia 7mila posti di lavoro: «Risparmi per 600 milioni di dollari»

Sforbiciate in vista per Ford, che taglierà 7mila posti di lavoro nell'ambito di un piano di ristrutturazione: un risparmio di 600 milioni di dollari per la casa automobilistica. In una comunicazione diretta ai dipendenti è stato l'amministratore delegato di Ford Jim Hackett a spiegare come l'azienda stia entrando nell'ultima fase di tagli all'occupazione già iniziata lo scorso anno.







Entro settembre Ford ridurrà la propria forza lavoro di 7.000 unità, fra uscite volontarie, involontari e e posizioni libere che la casa automobilistica deciderà di non occupare.

Per avere successo nel nostro settore competitivo e posizionare Ford per vincere in un futuro in rapida crescita, dobbiamo ridurre la burocrazia, responsabilizzare i dirigenti, velocizzare il processo decisionale e concentrarci sul lavoro più prezioso e sui tagli dei costi

scrive il quotidiano britannico Independent : circa 300 lavoratori sono già stati licenziati, con altri 500 licenziamenti previsti questa settimana. La maggior parte degli operai impiegati da Ford si trova all'interno e nei pressi della sede centrale della società a Dearborn, nel Michigan. Negli Stati Uniti circa 1.500 impiegati hanno lasciato la compagnia volontariamente da quando la ristrutturazione è iniziata lo scorso anno,: circa 300 lavoratori sono già stati licenziati, con altri 500 licenziamenti previsti questa settimana. La maggior parte degli operai impiegati da Ford si trova all'interno e nei pressi della sede centrale della società a Dearborn, nel Michigan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», ha detto Hacket nel suo messaggio.