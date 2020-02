Il Festival Tipicità declina l'innovazione: «Eccellenze fuori dal territorio»

FERMO - Tipicità, festival delle connessioni. Cibo, futuro, innovazione: questo il tema dell’edizione numero 28, in programma come sempre al Fermo Forum dal 7 al 9 marzo. Ma nel corso della presentazione di ieri avvenuta a Civitanova, nella sala riunioni della sede del Banco Marchigiano (nuovo project partner) si è parlato della manifestazione come catalizzatrice delle migliori aziende della regione, quelle del food, agricole e della ricettività. Il patron Angelo Serri ha fornito anticipazioni del programma e nomi degli ospiti. «Avremo tre macro-aree nel padiglione – ha detto – tra le novità, lo spazio della pizza gourmet e di tutte le varianti, dalla crescia alla “cacciannanze”. In accademia ci saranno grandi chef e aumentano anche gli ospiti dall’estero».

La grande alleanza

Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il direttore generale di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco e il “padrone di casa”, il direttore generale di banco Marchigiano Marco Moreschi hanno illustrato la possibilità di creare una “grande alleanza”. «Ci siamo subito trovati con gli organizzatori di Tipicità – ha detto Moreschi – abbiamo in comune il concetto e le finalità di fare rete e creare sinergie tra le eccellenze del nostro bellissimo territorio di riferimento: le Marche. La forza strategica del banco Marchigiano è fare delle connessioni, proponendo sempre un servizio finanziario per il territorio». Concetto ripreso anche da Polacco. «A Tipicità è presente la “crème de la crème” dell’economia marchigiana, quella teriaria ma anche quella agricola. In Italia la nostra regione è ormai al primo posto per le eccellenze enogastronomiche che propone. Ma c’è un gap da superare: dobbiamo recuperare presenze straniere. Dal 2016 continuiamo a perdere turisti da oltralpe. La Confcommercio con le Camere di Commercio intendono investire in Tipicità proprio per sviluppare una rete economica-commerciale fuori dai nostri confini.

E per farlo è necessario il contributo di banche del territorio come il Banco Marchigiano». Il sindaco di Fermo aveva in precedenza sottolineato come il festival «è cresciuto nel momento in cui si è aperto a collaborazione con altri Comuni, enti, associazioni, altre manifestazioni». Nel corso della serata premiati con un attestato i circa 60 sostenitori privati di Tipicità, i partner scientifici (tre Atenei) i 12 Comuni collaboratori e le due Unioni Montane. L’edizione 2020 del festival propone più di 100 eventi in tre giorni. Tra gli ospiti chef pluristellati come Annie Feolde, Rubio, Filippo La Mantia, Enrico De Flinger e Rosanna Marziale. Molto importante il forum della Coldiretti su agricoltura ecosostenibile.

