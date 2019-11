Da Fabriano al Rajastan: la carta sacra di Sandro fatta con la sabbia del Gange

FABRIANO - La città della carta attira l’Asia. La fama del maestro cartario fabrianese Sandro Tiberi è arrivata anche in India dove nel Rajastan, il “paese dei principi”, la produzione della carta fatta a mano rappresenta il mestiere più nobile. È lui che ha realizzato per alcuni acquirenti indiani un foglio di carta contenente sabbia proveniente da un luogo considerato sacro sulle rive del fiume Gange. Un vero e proprio rito, raffinato e con la sua sacralità, che pochi al mondo sono in grado di eseguire.

Tiberi, 56 anni, di Fabriano, è un artista esperto nella fabbricazione della carta a mano come un artigiano del 1200. È l’ultimo custode di un’arte del passato senza dimenticare il futuro visto l’attuale l’impegno di docente e consulente per le nuove generazioni. «Non fabbrico carta, plasmo desideri - dice Sandro Tiberi - perché a materie pregiate aggiungo passione e amore. E tutto ciò fa accadere un’alchimia: materiale e immateriale si fondono. Non è carta, è la sostanza del sogno». La sua carta diventa arredo di qualità per ogni tipo di struttura. Figlio di un ferroviere, diplomato in telecomunicazione, ha iniziato come operaio nelle Cartiere Milani di Fabriano. Dal 1999 Sandro Tiberi si è messo in proprio, creando una cartiera tutta sua, una start-up di eccellenze a tutto tondo dove le protagoniste sono le filigrane: i suoi lavori sono stati esposti anche nella sede dell’Unesco a Parigi e la sua produzione include ogni genere di carte, fino ad arrivare a quelle per stampe fotografiche. La sua attività è legata anche alla Carifac’Arte, società strumentale della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana creata per riportare alla luce le botteghe degli antichi mestieri.

Ultimo aggiornamento: 12:38

