Etihad Airways cerca assistenti di volo: il 19 febbraio il recruiting day a Milano

Ultimo aggiornamento: 17:00

Cercasi hostess e steward da. La compagnia aerea nazionale degli(Eau), ha organizzato una giornata di recruitment in Italia, per selezionare candidati disposti a entrare a far parte dello straordinario team di assistenti di volo della compagnia aerea. La giornata di recruitment si svolgerà a Milano il 19 febbraio. Coloro che sono interessati ad inviare la propria candidatura possono iscriversi direttamente dal sito della compagnia aerea.«Siamo entusiasti - ha dichiarato Linda Celestino, vicepresident Guest service and delivery di Etihad Airways - di accogliere la nuova generazione di candidati ad assistenti di volo durante il nostro recruiting day. Una shortlist di selezionati avrà la possibilità di incontrare il team di Etihad per discutere della propria candidatura».Durante l'assessment day, i selezionati riceveranno informazioni dettagliate sulla vita ad Abu Dhabi e sulle dinamiche di lavoro a 30.000 piedi di altezza. Inoltre, la compagnia aerea condurrà un processo di valutazione approfondita attraverso una serie di attività e di colloqui. I candidati prescelti saranno poi sottoposti a un esaustivo programma di training ad Abu Dhabi, comprensivo di tutti gli aspetti legati alla sicurezza a bordo e la fornitura di servizi.«Etihad raggiunge oltre 100 destinazioni in tutto il mondo e nessun viaggio è uguale all'altro. Far parte del personale di bordo permette di visitare diverse parti del mondo mai viste prima e che non tutti i lavori danno la possibilità di fare. Ci aspettiamo un forte interesse da parte degli italiani e di incontrare grandi talenti», conclude Linda Celestino.