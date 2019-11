Manovra, vuoto a rendere per bottiglie e lattine e sconti fino a 5mila euro per i filtri dell'acqua

Movimento 5 Stelle ha avanzato delle proposte di modifica alla manovra per ridurre l'uso della plastica, in quest'epoca in cui le battaglie ambientaliste si fanno insistenti e mediatiche, da



Rifiuti nelle spiagge marchigiane, dati da far paura. La parte del leone la fa la plastica Ilha avanzato delle proposte di modifica alla manovra per ridurre, in quest'epoca in cui le battaglie ambientaliste si fanno insistenti e mediatiche, da Greta Thunberg in poi. La proposta prevede il vuoto a rendere e sconti per i filtri dell'acqua.

Nello specifico, si parla di vuoto a rendere non solo per il vetro ma anche per i contenitori di plastica per acqua e bibite, saponi, detersivi, shampoo, e pure per le lattine. E tra gli emendamenti anche una detrazione fino a 1000 euro per chi installa a casa i filtri per l'acqua (e 5mila per chi li mette in bar e ristoranti), un ecobonus per alberghi e strutture ricettive 'eco-sostenibili' e un programma 'Mangiaplastica' con incentivi ai Comuni che installano ecocompattatori.

