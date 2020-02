Coronavirus, il vademecum su come fare per fisco, viaggi, certificati e rimborsi

Dai trasporti al fisco, passando per la scuola, sono tanti problemi pratici che una buona parte di italiani si stanno trovando ad affrontare per via dell'emergenza coronavirus. Dal rimborso del biglietto di treno o di aereo alla sospensione della rata del mutuo se si vive nella 'zona rossa': fino a come certificare il rientro a scuola del proprio figlio dopo un'assenza.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, contatti col paziente di Cattolica: una famiglia in quarantena volontaria

Per aiutarli Cittadinanzattiva ha creato uno spazio online da consultare per avere informazioni pratiche certificate. «Abbiamo deciso, con questo spazio, di mettere a sistema informazioni che vengono da fonti certificate, anche per impedire che ci siano fake news e speculazioni di ogni genere sulla pelle dei cittadini, come troppe volte accaduto e come sta accadendo in queste ore», dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.

Ad esempio, è possibile annullare la prenotazione di un pacchetto turistico che comprende la visita in uno dei paesi in cui sono presenti i casi di coronavirus, vedendosi rimborsare integralmente il biglietto. Così come è possibile ottenere un rimborso per un viaggio in treno a cui bisogna rinunciare per via del virus, ma le modalità variano a seconda che si tratti di Trenitalia o Italo.

A questo scopo sul sito sono disponibili link, modulistica, normative nazionali e regionali. Inoltre, per tutelare i consumatori, l'associazione mette a disposizione la mail coronavirus@cittadinanzattiva.it. Sarà così possibile segnalare truffe e speculazioni legate all'emergenza, come quella dei finti operatori sanitari che si presentano a domicilio per sottoporre le persone ai tamponi o delle mascherine e gel igienizzanti dai prezzi schizzati alle stelle.

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA