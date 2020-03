Coronavirus, nella fabbrica italiana che produce respiratori polmonari arriva l'esercito: «Si lavora come in guerra, turni fino a 15 ore»

Bologna c'è una fabbrica che da giorni non si ferma mai. È un'azienda di 35 dipendenti, di Valsamoggia, e produce un bene cruciale per la lotta alla Covid-19: i ventilatori polmonari che danno respiro ai pazienti ricoverati nelle terapie intensive d'Italia.



«Da questo lunedì i militari entreranno a far parte del nostro organico», spiega alla 'Stampa' Gianluca Preziosa, direttore generale di Siare Engineering. I vertici dell'azienda sono stati convocati una settimana fa dal premier Giuseppe Conte per un incontro con la Protezione civile, e da qui è nato un piano straordinario per triplicare la produzione e reggere all'emergenza: dagli attuali 160 respiratori al mese a 500, fino a raggiungere il totale di 2.000. Per tenere questi ritmi entreranno in azione, a supporto, anche 25 tecnici dell'esercito.



Per far fronte «alla prima fornitura di 300 macchine per il nostro governo abbiamo rinunciato a rifornire i nostri clienti in Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, India», racconta Preziosa. Piccole dimensioni, alta specializzazione, l'azienda fondata nel 1974 dal padre di Preziosa oggi esporta i suoi macchinari in 72 Paesi del mondo. Ed è una delle 4 aziende uniche in Europa ad essere specializzate in questi dispositivi. Il valore di mercato è 17mila euro a unità, ma il prezzo per la protezione civile scenderà a 10mila. L'arrivo dei militari quasi raddoppierà il personale: cominceranno entro breve, il tempo di 3-4 giorni di addestramento, per far sì che si arrivi ad assemblare 125 macchine a settimana.

