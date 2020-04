Coronavirus, “Recovery Fund”: ok Ue alla richiesta di Conte. «Presentato il 6 maggio, Italia in prima fila»

Il Recovery Fund verrà presentato il prossimo 6 maggio. Lo ha anticipato Giuseppe Conte su Facebook parlando del Consiglio europeo appena terminato. C'è quindi l'ok del Consiglio europeo al Recovery Fund, un fondo per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi Covid-19.



«L'Italia è in prima fila a chiedere il Recovery Fund. Uno strumento del genere era impensabile fino a adesso e renderà la risposta europea più solida e coordinata», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in una breve dichiarazione dopo il Consiglio europeo spiegando che dal Consiglio Ue è arrivato l'ok «all'urgenza» del piano.



«La nostra iniziativa, la lettera firmata con altri 8 paesi - rivendica - è stata molto importante perché uno strumento del genere era impensabile fino a adesso. Si aggiungerà a quelli già varati e renderà la risposta europea più solida, coordinata e efficace», ha detto Conte.

«La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un 'Recovery Fund' che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico», rimarca il presidente del Consiglio.