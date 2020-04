Coronavirus, Amazon assume altre 75mila persone: «Quarantena fa crescere la domanda»

Amazon annuncia ancora assunzioni: il colosso della vendita online punta a reclutare altre 75.000 persone. Le ragioni? «La quarantena fa crescere la domanda dei clienti».

Il Coronavirus manda in rosso tutti i "Paperoni" tranne Bezos e Musk Per far fronte al balzo della domanda a causa del coronavirus, le nuove assunzioni negli Stati Uniti si vanno ad aggiungere alle 100mila già pianificate nelle scorse settimane a tempo pieno e part time.

Coronavirus, secondo contagio nel centro di distribuzione Amazon«Siamo orgogliosi di annunciare che l'impegno a 100.000 posti di lavoro è stato completato e che i nuovi dipendenti già lavorano negli Usa. Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75.000 posti», afferma Amazon in una nota.

