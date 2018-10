Agenzia delle entrate rimandato il concorso per 510 posti: cosa cambia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concorso per 510 funzionari dell'Agenzia delle entrate è stato nuovamente rimandato. La notizia arriva direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate. Oggi era attesa la data e la sede del concorso ma c'è stato un nuovo rinvio. Se ne saprà qualcosa di più a dicembre.Ecco il testo del comunicato: «Rinvio della pubblicazione della data e della sede d'esame della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativotributaria (provvedimento n. 75143 del 9 aprile 2018, pubblicato il 17 aprile 2018 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate).Il diario e la sede d'esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 14 dicembre 2018 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ».