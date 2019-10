Comunanza, Selettra, la mutlinazionale tascabile che sente profumo di Elite

COMUNANZA - Con oltre 400 collaboratori in Europa è fornitore strategico dei più importanti produttori dell’home appliance. Avrebbe potuto correre serena Selettra: una posizione di leadership che vede la realtà marchigiana come primo partner del settore per il gruppo Electrolux - riconosciuta dal “Supplier Excellence Award” come migliore fornitore Emea del colosso svedese - con un rapporto ultra ventennale di collaborazione e crescita. È inoltre inserita tra i fornitori strategici del gruppo Whirlpool e conta una storica collaborazione con Ariston Thermo, leader nel settore del comfort termico. Una multinazionale tascabile che negli anni ha sostenuto una crescita graduale e costante, sviluppata attraverso forti investimenti in innovazione e digitalizzazione in chiave industria 4.0.

Ha superato la soglia dei 31 milioni di euro di fatturato e, di questi, quasi due terzi sono dall’estero. Anche questo è uno dei fattori che le hanno permesso di entrare a far parte di Elite, il programma di Borsa Italiana per la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. «La nostra azienda entra a far parte di un network internazionale, che di certo rafforzerà la nostra capacità di competere e migliorerà i rapporti con investitori qualificati - sostiene Luca Antognozzi , Ceo di Selettra - grazie anche a formazione e tutoraggio di altissimo livello». «Una grande soddisfazione che infonde nuovi stimoli quasi a certificare che gli sforzi fatti in questi anni, le energie profuse nello sviluppo delle collaborazioni all’Estero, e più in generale di tutta la rete internazionale, siano stati ben investiti – aggiunge Antognozzi, – e che dobbiamo continuare in questa direzione. Tanti orizzonti ma un solo obiettivo: proseguire nella strada della crescita costante, verso la globalizzazione».

