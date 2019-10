Comunanza, Kiro apre a Lugano: dai Sibillini alla conquista della svizzera

COMUNANZA - Sta facendo scuola su come si fa impresa dosando in modo equilibrato il meglio della sapienza artigianale tradizionale con un’innovazione altamente creativa, che tocca tutte le fasi, dalla produzione alla commercializzazione, dal marketing alla comunicazione, ai servizi post vendita. Kiro cachemire, nata un anno fa, guida non solo il rilancio del territorio dei Sibillini, ma apre strade nuove ed inesplorate su quel metodo e quella filosofia imprenditoriale e di territorio, che potrà rappresentare il punto di forza di un’area, come quella dei Sibillini, che ha bisogno d’inventarsi modi diversi di sviluppo. Laddove anche grandi gruppi della manifattura in genere, anche dai marchi famosi e presenti in quest’area, fanno fatica a restare sul mercato, questa piccola start up, che ha inventato un sistema originale di fare e proporre artigianalmente maglieria in cachemire di altissima qualità si sta aprendo ai mercati esteri. Dimostrazione di come si può non solo ripartire, ma lanciare nuove impostazioni produttive dopo il terremoto del 2016.

Dopo lo show room a Milano, e le ordinazioni dall’Italia e dall’estero, la piccola azienda, nata dalla creatività dell’imprenditore Domenico Sacconi, di sua moglie Patrizia Guerrieri e dell’esperto di marketing e comunicazione Pietro Pataccoli, fa il suo ingresso sul mercato Svizzero attraverso uno store monomarca, inaugurato in questi giorni nel prestigioso quartiere Maghetti di Lugano. Una partnership con un imprenditore svizzero attraverso la Kiro Suisse. L’intuizione vincente del brand marchigiano Kiro è di puntare subito all’altissima qualità, alla flessibilità massima, all’estrema cura artigianale, a servizi post vendita innovativi e unici, ma soprattutto di avere nel cuore e nell’anima il saper fare del territorio dei Sibillini, del quale il prodotto vuole essere l’espressione.

