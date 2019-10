Civitanova, Lube: un successo che passa dal volley al marketing

CIVITANOVA - Dalle lezioni di marketing a quelle sotto rete. Dalle tabelle di un bilancio alle note delle canzoni di Gianna Nannini: situazioni completamente diverse ma che il gruppo Lube è riuscito a riunire nell’arco di una giornata attraverso il fil rouge del successo. Questa la parola che ha caratterizzato la convention dell’azienda treiese, iniziata nel primo pomeriggio per poi proseguire a cena e terminare con la presentazione della squadra campione d’Italia e d’Europa prima del concerto della Nannini. Due i contenitori, gli attigui Palazzo della Fiera e Eurosuole forum di Civitanova, ormai da 5 anni la casa della Lube volley. Ma da qualche anno il gruppo ha spostato qui anche il tradizionale appuntamento con i clienti, i dipendenti e i fornitori.

E qui sono stati snocciolati i numeri di un marchio, quello della Lube che si è confermato anche per il secondo trimestre 2019 il primo brand nel settore dei mobili da cucina. Inoltre risulta essere anche al primo posto nella classifica del settore cucina per quota di mercato nazionale. Il brand Lube si attesta al 10,7%. La convention 2019 si è svolta davanti ad un migliaio di persone nel palazzo della Fiera. Oltre alle autorità locali (tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica) e nazionali (l’onorevole della Lega ed ex vice ministro Giancarlo Giorgetti), presenti anche le direzioni generali dei partner del gruppo Lube, Electrolux e Beko.

