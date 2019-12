Bella Gentili, quegli splendidi bijoux ancora realizzati a mano

CIVITANOVA - Madre e figlia unite dalla passione per i gioielli. Una passione così forte che ne diventa il lavoro. Nasce così, nel 2016, il marchio di bijoux made in Italy Bella Gentili. Una storia tutta al femminile perché il brand è gestito da Benedetta Gentili, designer, insieme a sua madre Anastasia Sacchi. Ma c’è anche una terza donna, perché ad ispirare Benedetta è l’anima ed il genio stilistico di Annabella, sua nonna, da cui deriva il nome di Bella. Il brand è la sintesi di donne audaci, è l’incontro tra passato, presente e futuro.

Benedetta Gentili è una donna intraprendente che si è affermata anche nel campo bancario e finanziario. Dopo un percorso di crescita professionale lontano dalla vocazione artistica, ha deciso di cambiare strada e seguire il cuore, diventando designer di gioielli. Nella sua vita Benedetta ha avuto una guida, un’ispirazione ed un modello di vita: sua nonna Bella cui la designer rende omaggio, non solo nel naming del brand, ma anche nell’ispirazione con cui pensa ogni prodotto, a testimonianza del forte legame e del filo sottile ed invisibile che le tiene sempre unite. Le collezioni interpretano la figura femminile con tono seducente, intrepido, prezioso, originale e innovativo. Per le sue creazioni Benedetta prende spunto dalle diverse personalità e sfaccettature della donna. L’ideazione di ogni pezzo inizia immaginando la donna che lo indosserà. Accanto al design, il marchio punta sull’alta qualità dei materiali scelti, sulle tecniche di lavorazione utilizzate e sull’unicità di ogni creazione. L’artigianalità è indissolubilmente legata al brand: ogni bijoux viene rigorosamente realizzato a mano in Italia da maestri orafi, in stretta collaborazione con la designer che ne segue ogni fase della realizzazione, dallo schizzo al prodotto finito.

Sentimentali

L’ultima collezione nata è la linea To The Moon And Back. È formata da collier, bracciali e orecchini con lo slogan dedicato al sentimento che non conosce limiti nel tempo e nello spazio. La linea è nata per celebrare i momenti più importanti della vita di ognuno ed è stata ideata nel 2019, anno in cui è stato celebrato l’anniversario numero cinquanta dello sbarco sulla Luna. I pezzi della collezione sono tutti gioielli argento 925 con diamante taglio brillante 1 pt “light Brown”. Tutti i gioielli bijoux sono nichel free e anallergici.

