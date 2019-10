Manovra, governo frena sul bonus figli: non sarà in Manovra. Spunta la sugar tax

L'assegno unico per i figli non ci sarà. Il Tanto resta ancora da definire ma il ministro Roberto Gualtieri assicura che è «realistico» stimare di ricavare oltre 7 miliardi di risorse dalla lotta all'evasione. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente sabato, un vertice di maggioranza dovrebbe servire a siglare l'accordo di massima tra i partiti, per portare in Consiglio dei ministri lunedì sera il documento programmatico di bilancio, la manovra e il decreto fiscale.

Per fare cassa spuntano una, anche se non è stata ancora discussa politicamente, e una stretta «all'evasione di prodotti petroliferi». Ma sulle misure, mentre il Pd lancia anche un piano casa da 1 miliardo, il governo fissa i suoi argini. Le risorse sono ridotte e non si farà cassa «con nessun condono». Gualtieri è a Lussemburgo per Ecofin ed Eurogruppo e incontra Pierre Moscovici: «L'Italia deve restare nei binari del patto ma il clima è più facile per negoziare», dice il commissario europeo, certificando che la trattativa con Bruxelles quest'anno è meno impervia. Il ministro dell'Economia sottolinea che la manovra è «prudente» ma «orientata alla crescita»: saranno del tutto disinnescate le clausole Iva, aggiunge.Da ultima l'ipotesi di un aumento dell'aliquota al 22% per gli alberghi a cinque stelle fa insorgere Federalberghi, prima di essere smentita dal ministro Dario Franceschini. Il tasto è dolente ma il viceministro Antonio Misiani, nell'Aula del Senato, ribadisce che non solo non ci saranno tasse su contante o bancomat, ma l'impegno è anche ridurre le clausole Iva per i prossimi anni. A Palazzo Madama il Senato approva la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza in una seduta senza scossoni: sono 169 i sì, tanti quanti quelli presi dal governo al primo voto di fiducia. Tra i banchi - vota no Matteo Salvini - si nota l'assenza di Matteo Renzi: è impegnato all'estero, ma il banco vuoto viene interpretato da alcuni colleghi di maggioranza come segnale di freddezza verso l'impostazione della legge di bilancio. «Nessun problema», assicura Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv.